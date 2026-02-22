Calvarese: "Il VAR sbaglia due volte in Atalanta-Napoli, sia a revocare il rigore sia sul 2-0"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, tramite un tweet sul suo profilo X, ha criticato l'operato del VAR Gianluca Aureliano in Atalanta-Napoli: "Il VAR sbaglia due volte: prima a intervenire per revocare il rigore per gli ospiti, poi - al contrario - quando non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2, dimostrando zero uniformità", le sue dichiarazioni sul gol annullato a Gutierrez e sul rigore revocato sempre al Napoli. Per la cronaca, i nerazzurri si sono imposti sugli azzurri per 2-1.

Intervenuto a DAZN, anche l'altro ex arbitro Luca Marelli si è mostrato scettico riguardo al gol revocato al Napoli: "Ho molti dubbi in questa circostanza. Faccio fatica a vedere un fallo di Hojlund. Particolare che la revisione al VAR sia stata così rapida. Entrambi si trattengono, Hien va a terra: non vedo un fallo di Hojlund".