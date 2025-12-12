Lautaro: "Lasciamo in pace Pio Esposito e diventerà un pilastro dell'Inter e dell'Italia"

Intervenuto ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della sconfitta di misura subita in settimana a San Siro contro il Liverpool con un rigore piuttosto dubbio assegnato dal direttore di gara ai Reds nel finale: "Siamo delusi ma non arrabbiati. Perché se perdi per un errore dell’arbitro, c’è poco da fare. Ci dispiace aver buttato via tutto per un’ingiustizia: se dovessero fischiare i rigori per ogni trattenuta, non si giocherebbe mai".

Soffermandosi poi sui singoli, il Toro ha parlato anche dei colleghi del reparto offensivo Pio Esposito e Bonny: "Pio lo conosco meglio perché viene dalle giovanili - ha proseguito l'attaccante -. Ragazzo serio e umile. Lasciamolo in pace e diventerà un pilastro dell’Inter e dell’Italia. Anche Bonny ha forza e qualità e ci sta dando una grossa mano".

Il numero 10 nerazzurro apre poi il capitolo Nazionale. L'Argentina si appresta ad affrontare da campione in carica il Mondiale 2026 che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada: "Io sono scaramantico, non dico niente. Stiamo vivendo un ciclo fantastico, pieno di vittorie. Ma non significa che rivinceremo, dovremo arrivare pronti. Di sicuro nel gruppo c’è grande fiducia, che è frutto dei risultati ottenuti negli ultimi anni".