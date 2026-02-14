Gasperini: "Zaragoza è più da secondo tempo. Calendari intasati? Giocare le coppe mi ha aiutato"

C'è grande curiosità per capire lo stato di forma di Bryan Zaragoza. Gian Piero Gasperini ha parlato anche di lui in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma: "Certamente man mano che passa il tempo si integra meglio, è qui da 15 giorni e sia a livello di condizione che di conoscenza migliora. Ha bisogno ancora di un po' di rodaggio ma lo farà giocando e allenandosi. Zaragoza è un giocatore con caratteristiche diverse, è un giocatore più da secondo tempo, ma nelle rotazioni è una soluzione che ci mancava in attacco per caratteristiche".".

Conte ha parlato spesso del calendario intasato. Cosa pensa di questo problema?

"Io non faccio polemiche, io rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti. Per la mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato, poi c'è il rischio degli infortuni. La stragrande maggioranza degli infortuni avviene in partita e quasi mai in allenamento, per questo è un rischio. Personalmente però mi ha sempre aiutato giocare specialmente all'estero, i giocatori si sono confrontati con altri modi di giocare e io preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più".

