Modena-Carrarese, le formazioni ufficiali: Massolin in mediana. Ambrosino parte dall'inizio

Sarà Ambrosino, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, ad affiancare De Luca nell'attacco del Modena questo pomeriggio. A centrocampo sarà invece Massolin ad affiancare Gerli e Santoro con Zampano che torna titolare a sinistra. Nella Carrarese modulo speculare con Belloni e Zanon sulle corsie esterne e Rubino anchora al fianco di Abiuso in attacco. Queste le formazioni ufficiali:

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Ambrosino. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Gliozzi, Mendes, Nador, Adorni, Cotali, Cauz, Wiafe, Imputato, Defrel, Zanimacchia. Allenatore: Sottil.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Melegoni, Belloni; Rubino, Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Imperiale, Calabrese, Guercio, Hasa, Lordkipanidze, Rouhi, Parlanti, Distefano, Finotto, Sekulov, Torregrossa. Allenatore: Calabro.