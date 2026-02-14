Palermo-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Johnsen out, c'è Le Douaron
C'è Le Douaron e non Johnsen al fianco di Palumbo sulla treaquarti del Palermo che affronterà la Virtus Entella questo pomeriggio. In avanti confermatissimo Pohjanpalo, mentre a centrocampo Segre sostituisce Gomes con Ceccaroni e Bereszynski che completeranno la difesa al fianco di Bani. Nell'Entella Guiu e Cuppone saranno le due punte con Karic alle loro spalle. In difesa spazio a Del Lungo. Queste le formazioni ufficiali:
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi. Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasi, Giovane, Modesto, Blin, Peda, Corona, Veroli, Mangnani. Allenatore Inzaghi
Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Alborghetti, Del Lungo, Marconi; Mezzoni, Squizzato, Della Vecchia, Di Mario; Karic; Cuppone, Guiu. A disposzione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Tirelli, Debenedetti, Parodi, Franzoni, Benedetti, Pilati, Turicchia.Allenatore: Chiappella