Lautaro 4/o goleador interista di sempre, stacca Mazzola

L'argentino: 'Lascio parlare chi e' fuori'

(ANSA) - PISA, 30 NOV - Con la doppietta di Pisa, Lautaro Martinez raggiunge i dieci gol stagionali tra campionato e coppe ma soprattutto arriva a quota 163 reti, al quarto posto tra i marcatori nerazzurri di sempre, staccando Sandro Mazzola fermo a 161. Davanti a lui ora ci sono soltanto Meazza, Altobelli e Boninsegna, che con i suoi 171 gol finisce nel mirino del capitano interista quando restano da giocare ancora tantissime partite. "Sono molto felice - le parole del Toro a fine partita pubblicate sul sito ufficiale del club - perché abbiamo conquistato i tre punti, era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Abbiamo fatto il nostro dovere e questo è ciò che conta. Lavoro per la squadra, per l'Inter, per me stesso e per la mia famiglia.

Lasciamo parlare chi è fuori. Il mio lavoro è solo e soltanto per portare gioia ai tifosi dell'Inter. Ho ancora tanti anni di contratto, sono contento qui, la gente mi vuole bene. La squadra viene sempre prima di tutto". (ANSA).