Lazio a caccia dell'erede di Castellanos: spunta anche il nome di Pinamonti
Il mercato, a volte, costringe ad accelerare. E in casa Lazio è successo. La recente partenza di Valentín Castellanos ha cambiato improvvisamente lo scenario offensivo biancoceleste, aprendo una fase di riflessione profonda sulle prossime mosse. L’attaccante argentino ha salutato la Capitale direzione West Ham per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, lasciando un vuoto pesante nel reparto avanzato.
Una situazione resa ancora più delicata dal contesto immediato: contro la Fiorentina, Maurizio Sarri si ritroverà senza attaccanti di ruolo, anche a causa dell’espulsione rimediata da Noslin nell’ultima sfida con il Napoli. Uno scenario che obbliga il club a intervenire, anche per rispettare la linea indicata da Claudio Lotito, che a margine della cena di Natale aveva garantito la volontà di non indebolire la squadra.
In questo contesto prende corpo un nome preciso. Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, tra i profili valutati c’è quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo piace alla dirigenza, anche se in passato si era parlato di qualche perplessità tecnica da parte di Sarri. Nei prossimi giorni potrebbero partire i primi contatti esplorativi con il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione e i margini di una trattativa che, dopo l’addio di Castellanos, non può più essere rimandata.