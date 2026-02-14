Oggi Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: oltre a Romagnoli, out altri quattro giocatori
Maurizio Sarri ha convocato 23 calciatori per la partita di oggi contro l'Atalanta, in programma alle 18. Il tecnico della Lazio sarà costretto a rinunciare a 5 calciatori, uno dei quali, Romagnoli, è squalificato, mentre gli altri sono out per problemi fisici. Non saranno della sfida infatti Manuel Lazzari, Toma Basic, Pedro e Mattia Zaccagni. Di seguito la lista completa:
Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni
Attaccanti: Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
