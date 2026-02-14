Roma, Gasperini: "Napoli in difficoltà come noi per gli infortuni. Tante partite? No, sono casuali"

La Roma dopo più di metà stagione è in corsa per un posto nelle prime 4, che significherebbe qualificazione alla Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato dell'andamento in campionato: "Noi abbiamo sempre pensato al nostro percorso, ci sono stati periodi diversi in questo campionato. Adesso l'Inter è cresciuta tantissimo, altre squadre come la Juventus e il Milan anche. Il Napoli ha avuto periodi molto buoni, ora ha difficoltà come noi per gli infortuni. Il fatto è che dopo 24 giornate siamo lì con le altre, poi ci sono Como e Atalanta che stanno risalendo forte. Questo è il campionato, per quanto mi riguarda i risultati li ho sempre ottenuti l'ultima domenica giocando punto a punto. Gli obiettivi non si raggiungono mai con giornate d'anticipo, dobbiamo essere pronti a battagliare fino alla fine".

Crede che sia stato un bene evitare le due partite di playoff in Europa League vista l'emergenza?

"Non è legato a questo, quando a ottobre e novembre abbiamo giocato ogni tre giorni l'infermeria era vuota e la rosa stava benissimo. Adesso abbiamo tanti problemi in attacco, prima li abbiamo avuti tutti in difesa, questo dà fastidio. Non vedo questo collegato al numero di partite, quando abbiamo giocato tantissimo stavamo tutti bene. C'è della casualità, è difficile spiegare 3-4 infortuni nello stesso reparto, specialmente infortuni particolari come quelli che abbiamo in questo momento. L'unico che ha uno stiramento è Koné, ma sia lui che Hermoso che ha una contusione clamorosa dovrebbero rientrare la prossima settimana. Peccato perché con queste partite importanti pensi di recuperare più giocatori, ma poi devi aspettare un'altra settimana".

