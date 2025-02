Lazio, Baroni: "Accettiamo le critiche post Venezia, ma per me è stata una gara matura"

In esclusiva a Sportmediaset, il tecnico della Lazio - Marco Baroni - ha mandato un messaggio all'Inter in vista della sfida nei quarti di Coppa Italia, in programma domani sera (martedì) a San Siro: "Ci teniamo a fare bene, andiamo a Milano per passare il turno non per fare presenza. Non c'è rivalsa per il 6-0, in qualche modo ci è stato utile, andiamo con grande umiltà ma con la nostra identità, fatta di ritmo, coraggio: dobbiamo stare dentro questa identità".

"Centrocampo a 3 contro Inter? Possibile ma dobbiamo valutare perché anche Dele-Bashiru sarà fuori - ha proseguito Baroni. Identità vuol dire anche che non si perda l'equilibrio indipendentemente se ci sarà un centrocampista o un giocatore più offensivo".

"Accettiamo le critiche post Venezia ma per me è stata comunque una partita matura, su questi campi non è facile per nessuno - ha proseguito il tecnico biancoceleste tornando sul pareggio di sabato - Castellanos fuori un mese? Non deve essere un alibi, tutti dobbiamo dare qualcosa in più. La classifica si guarda alla fine: farlo ora sarebbe un inutile spreco di energie. Gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Milan o Atalanta è stato così, per noi no. Vogliamo restare dove siamo".