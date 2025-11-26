Lazio, Belahyane può partire e le corteggiatrici non mancano: c'è mezza Ligue 1

Reda Belahyane sembra sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista franco-algerino, arrivato lo scorso gennaio dal Verona per rinforzare la mediana biancoceleste, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e potrebbe lasciare Formello già nella prossima sessione di mercato.

In questo avvio di stagione, infatti, il classe 2004 non ha convinto né Maurizio Sarri né lo staff biancoceleste. Provato inizialmente come regista, ruolo in cui la concorrenza di Rovella e Cataldi era già forte, Belahyane non è riuscito a imporsi neppure da mezzala, posizione nella quale si pensava potesse offrire maggior dinamismo. La situazione non è cambiata con l’arrivo di Baroni: nonostante una conoscenza già maturata ai tempi del Verona, l’allenatore non gli ha riservato il minutaggio che il giocatore sperava.

La Lazio, alle prese con l’esigenza di sistemare i conti e fare cassa, sta quindi valutando la sua cessione per recuperare parte dell’investimento. E il mercato non manca: secondo quanto riportato da African Foot, in Ligue 1 diverse società hanno manifestato interesse per il giovane centrocampista. Oltre a Marsiglia e Rennes, si sarebbero mosse anche Lorient, Tolosa e soprattutto il Nizza, club in cui Belahyane è cresciuto e che potrebbe provare a riportarlo in Francia.

Scenario in evoluzione, ma una cosa è chiara: Belahyane sembra ormai destinato a una nuova avventura lontano da Roma.