Torino, il ds Petrachi: "Mercato? Le priorità sono un centrale, un esterno e un centrocampista"

Allo stadio Bentegodi sta per iniziare la sfida fra Hellas Verona e Torino. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Gianluca Petrachi, direttore sportivo granata. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali saranno le direttive per il mercato?

"Cerchiamo di cambiare qualcosina. Con il 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale. Vorrei ricordare che il Torino ha già 30 giocatori a libro paga, di cui 3 fuori lista. Questa lista non la considerano tutti, ma per ogni giocatore che voglio far entrare devo farne uscire uno, una cosa che penalizza. Devo lavorare su questo e anche lavorare sul fare altro al di là di questa necessità".

Belahyane può essereu un nome? E i ruoli: un centrale, un esterno e un centrocampista sono quelli dove si interverrà?

"Sì, di base dovrebbero essere queste le priorità. Dobbiamo anche capire cosa succede con Schuurs, un giocatore lungodegente che stiamo cercando di forzare per capire se riuscirà ad essere dei nostri. I ruoli comunque sono quelli. Non è semplice a gennaio, un mercato complicato, ma vivo giorno e notte per cercare di portare qualche miglioria al Torino".

C'è da fare una rivoluzione per alzare il livello?

"C'è da cambiare un pochino, da mandare via qualche giocatore che è a fine corsa e far arrivare qualcuno con delle motivazioni, provando a fare qualcosa in più. Abbiamo un campionato davanti che si dimostra molto competitivo. Già da gennaio dobbiamo iniziare, possibilmente, a migliorare anche la speranza dei tifosi. Farò il massimo per far sì che il Toro si riprenda quello che merita".