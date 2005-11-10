Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Mina, Gattuso ancora con Isaksen, Noslin e Zaccagni

La Lazio vuole continuare a volare, rispondendo alla vittoria della Roma e cercando di approfittare del passo falso fatto dall'Inter nel derby: alle 15 la sfida interna contro il Cagliari. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici. Gattuso sceglie Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin, in difesa c'è Sutalo con Provstgaard a proteggere Mandas, con Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle due fasce. Solito centrocampo: Frattesi, Belahyane e Taylor.

Pisaccane sceglie Fadera e Maldini dietro a N∑ola, con Adopo, Romano e Fazzini in mediana. Fuori Mina in difesa: c'è Deiola con Rodriguez, Ze Pedro e Obert sulle corsie. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari nel dettaglio.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gatuso.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini; Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.