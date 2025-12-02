Lazio, chi rischia il taglio dalla lista in caso di arrivo di Insigne e Ilic

La Lazio attende la finestra di mercato di gennaio per sistemare quello che non ha potuto fare in estate, regalando così qualche rinforzo al tecnico Maurizio Sarri.

Ma per eventuali nuovi arrivi si pone anche un tema di liste e di posti da poter occupare o da liberare. Sono i 17 posti over 22 che possono essere occupati nella lista riservata al campionato di Serie A: al momento sono tutti coperti. I primi giocatori che piacciono ai biancocelesti sono Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. Qualora dovessero arrivare, come funzionerebbe per la suddetta lista?

Insigne è svincolato, ma per tesserarlo servirebbe già un taglio all'attuale gruppo che compone la lista. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola a rischio di taglio c’è Dele-Bashiru, reintegrato al posto di Hysaj prima della sfida persa dalla Lazio a San Siro contro il Milan. Il giocatore infatti risulta tra i cedibili indicati da Sarri.

E Ilic? Il centrocampista potrebbe prendere il posto di Noslin in caso di scambio con il Torino. In vista di gennaio comunque il club della Capitale pensa ad almeno tre rinforzi per accontentare Sarri, visto che oltre alla mezzala - indicata come priorità - serve un vice-Zaccagni e infine un regista in più, anche se Rovella e Cataldi torneranno ad inizio gennaio. Un terzino invece arriverebbe solo al posto di Tavares.