Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 marzo
Si chiude questa sera il 28° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà la Lazio ricevere la visita del Sassuolo. In campo anche la Serie C, protagonista col 31° turno. Di seguito il programma calcistico di lunedì 9 marzo:
Serie A
20:45 Lazio - Sassuolo
Serie C - Girone B
20:30 Ascoli - Ravenna
20:30 Campobasso - Arezzo
20:30 Perugia - Pontedera
Serie C - Girone C
20:30 Atalanta U23 - Audace Cerignola
20:30 Catania - Casertana
20:30 Monopoli - Casarano
Liga Portugal
21:15 Tondela - Rio Ave
LaLiga
21:00 Espanyol - Oviedo
