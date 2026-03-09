Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 marzo
Giochi Scudetto riaperti? Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, lunedì 9 marzo 2026, grande spazio naturalmente al derby di Milano e alla vittoria del Milan contro l'Inter. Un gol di Estupinian ha deciso la stracittadina milanese riaccendendo così le speranze scudetto della formazione di Allegri ma Chivu resta comunque a +7.
Spazio anche alla corsa Champions con la vittoria del Como in casa del Cagliari e della Juve contro il Pisa che rilanciano le ambizioni dei lariani e dei bianconeri dopo la sconfitta della Roma in casa del Genoa di De Rossi. Nella corsa salvezza invece la Fiorentina a +1 sulla Cremonese sconfitta in casa del Lecce. Si rilancia il Verona vittorioso a Bologna.
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
