Pisa, Bianco: "L'Avellino ha avuto più voglia di noi, non siamo stati i soliti"

Paolo Bianco, dopo il ko del suo Pisa per 2-0 contro l'Avellino, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Oggi non siamo riusciti a ripeterci dopo le belle prestazioni con Cremonese, Verona e Palermo. Il campo non ci ha aiutato, ma l’Avellino c’è da dirlo ha avuto più voglia di noi. Ha vinto meritatamente e questo bisogna accettarlo".



Sulla sostituzione di Primasso:



"Abbiamo perso molte volte la palla, sulle “seconde palle” e come abbiamo fatto altre volte non siamo riusciti a tamponare gli avversari. Primasso l’ho cambiato per un problemino che dovremo valutare, non è stata una scelta tecnica".

Sulla condizione della squadra:





"Fisicamente la squadra sta bene, ha corso fino alla fine. E’ chiaro che non siamo stati i soliti, non riuscivamo ad alzare la palla. Se una squadra vince perché è più brava di noi va bene, ma se vince perché ha più voglia di noi questo non va bene".

