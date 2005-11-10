Genoa, Melissano: "Svolta? La squadra ha sempre lavorato con la stessa intensità"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:52Serie A
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01.11.2026 17:52Serie A
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Il ds del Genoa Stefano Melissano ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Lecce valevole per la 10^ giornata di Serie A.
La squadra si è sbloccata?
"Anche prima aveva fatto prestazione importanti e ha sempre lavorato con la stessa intensità".
I nuovi acquisti stanno entrando sempre di più nel sistema Genoa.
"Gli infortuni hanno rallentato un po' il loro inserimento, ora il mister ha alternative valide dall'inizio e a gara in corso".
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