Genoa, Melissano: "Svolta? La squadra ha sempre lavorato con la stessa intensità"

Il ds del Genoa Stefano Melissano ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro il Lecce valevole per la 10^ giornata di Serie A.

La squadra si è sbloccata?

"Anche prima aveva fatto prestazione importanti e ha sempre lavorato con la stessa intensità".

I nuovi acquisti stanno entrando sempre di più nel sistema Genoa.

"Gli infortuni hanno rallentato un po' il loro inserimento, ora il mister ha alternative valide dall'inizio e a gara in corso".