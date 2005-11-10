Como, Lazio e Frosinone: lo show continua. Rivelazione su Varela: le top news delle 18

La domenica di Serie A, che si chiude col botto ovvero col match tra Juventus e Napoli, ha dato una conferma importante: Como, Lazio e Frosinone non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Nel lunch match i lariani hanno la meglio per 1-0 sul Venezia, che protesta per un rigore prima concesso dall'arbitro e poi tolto dal Var. Nel pomeriggio prosegue il volo dell'aquila laziale: 2-1 in rimonta contro il Cagliari e primo posto solitario, approfittando del ko di ieri dell'Inter nel derby. Continua a vincere e a divertire il Frosinone, in piena zona europea grazie al 2-0 ai danni del Torino.

Retroscena su Gustavo Varela, fin qui tra i protagonisti assoluti della Serie A.. Cristiano Bacci, allenatore italiano che si è costruito una carriera in Portogallo, ha rivelato in un'intervista concessa a TuttoMercatoWeb: "Il responsabile dell’area tecnica del Monza, Francesco Vallone, ha lavorato con me a Udine, e Gustavo è figlio di Fernando Varela, mio ex giocatore ai tempi del Paok; quando mi è stato chiesto un parere ho spinto molto per l’acquisto di Gustavo. A Monza sono stati molto bravi a vederlo perché non era titolare e giocava a sprazzi al Gil Vicente, eppure aveva già fatto intravedere ottime cose".

Il Napoli pensa a risalire in classifica, ma ha un occhio già al mercato invernale. Per quanto riguarda la difesa, un profilo che può fare al caso degli azzurri è Federico Gatti. Qualcosa nei mesi scorsi c'è già stato, magari il dialogo tra i due club per il difensore potrebbe ripartire in occasione della sfida di stasera all'Allianz Stadium.