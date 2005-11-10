Lecce, Trinchera: "Dobbiamo mettercela tutta e alzare il livello. Dobbiamo reggere l'urto"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 17:57Serie A
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01.11.2026 17:57Serie A
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© foto di FEDERICO SERRA
Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida interna contro il Genoa. Le sue parole: "Siamo abituati a soffrire, sappiamo che dobbiamo riscattarci nonostante le difficoltà. Il Frosinone sta spingendo tanto, anche oggi ha vinto facilmente. Fa parte del nostro percorso ma abbiamo il dovere di mettercela tutta".
Tanti infortuni, è preoccupato?
"No, io penso positivo. Le assenze di giocatori titolari pesano ma non guardiamo questo ma al lavoro. Il campionato è difficile, dobbiamo reggere l'urto della categoria alzando il livello".
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