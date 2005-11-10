Napoli, De Laurentiis ha perso la pazienza: Allegri sotto esame, c'è già un nome per sostituirlo

La pazienza di Aurelio De Laurentiis è arrivata al limite. Il presidente del Napoli ha fatto visita a Castel Volturno per un confronto diretto con Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Manna e successivamente con tutta la squadra. Colloqui di circa un'ora, toni severi e un messaggio inequivocabile: serve una svolta, perché la tolleranza non è infinita. Il patron ha voluto ascoltare le ragioni della crisi azzurra, tra i numerosi infortuni, le tensioni nello spogliatoio e una frattura sempre più evidente tra il gruppo italiano e quello straniero. Per il momento non sono stati presi provvedimenti, ma la sensazione è che la prossima partita contro la Lazio possa rappresentare un passaggio decisivo.

Allegri nel mirino di De Laurentiis

De Laurentiis - scrive stamane Tuttosport - si è preso del tempo per valutare la situazione, senza escludere interventi più radicali durante la sosta. Il principale osservato resta Allegri, arrivato in estate con un contratto triennale da 25 milioni di euro lordi complessivi. Se il presidente dovesse convincersi che lo spogliatoio non segue più l'allenatore, potrebbe anche decidere di cambiare guida tecnica. Un'ipotesi estrema, che non vedrebbe particolarmente coinvolto Manna, considerato tra i principali sostenitori dell'arrivo del tecnico livornese.

Prime voci su Sergio Conceiçao

Intanto, tra i possibili sostituti torna a circolare il nome di Sergio Conceiçao. De Laurentiis lo aveva già scelto nell'estate 2021 come possibile successore di Gattuso, prima di virare su Spalletti. La sua personalità, del resto, potrebbe tornare utile in uno spogliatoio descritto come particolarmente turbolento. Ancora si tratta solo di rumors; il tempo delle riflessioni, però, sembra esser ormai arrivato agli sgoccioli.