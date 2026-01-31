TMW
Romagnoli, i dettagli sull'ultimo tentativo dell'Al-Sadd. La Lazio alza la posta (e il tempo stringe)
L'Al-Sadd sta provando l'ultimo tentativo last minute per portare Alessio Romagnoli in Qatar. L'Al Sadd ha alzato l'offerta a 10 più bonus, in rialzo dunque rispetto agli 8+1 proposti inizialmente. La Lazio chiede una cifra superiore. Il mercato in Qatar chiude tra poche ore (alle ore 22 italiane) e dunque le parti stanno provando a definire il tutto, ma al momento non c'è l'accordo definitivo.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
