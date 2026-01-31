La telenovela Romagnoli non è mai finita: tentativo in extremis dell'Al-Sadd
Nella giornata di oggi è circolata la notizia che riguarda il muro eretto dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in merito alla possibile partenza di Alessio Romagnoli in questo mercato. Il difensore, non convocato nella gara vinta ieri sera dai biancocelesti contro il Genoa, era ad un passo dalla firma con l'Al-Sadd, ma l'intervento di Maurizio Sarri aveva fatto bloccare tutto.
Beh, la telenovela non sembra ancora finita. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti c'è da registrare un nuovo tentativo in extremis da parte dell'Al-Sadd per completare il suo trasferimento. Va detto che in Qatar il calciomercato chiude in queste ore, motivo per cui è difficile per le parti mettersi d'accordo in tempo. Presente in Italia anche Knaster, imprenditore e proprietario del club.