Lazio, altro guaio per Rovella: frattura alla clavicola, quanto rischia di rimanere fuori

"È la stagione più complicata da quando gioco in Serie A, finalmente ora mi sento bene sto bene e spero adesso che inizi il mio campionato. Sono felice di poter tornare in campo". Quasi come se il destino gli abbia voluto giocare un brutto scherzo, le parole di Nicolò Rovella prima di scendere in campo per giocare contro il Cagliari (0-0) ieri all'Unipol Domus si sono trasformate in ennesimo stop per infortunio. Una maledizione che ha colpito la Lazio lungo tutta la stagione corrente e soprattutto il centrocampista italiano che ha disputato solamente 402 minuti complessivi.

Proprio la sera del ritorno in campo da titolare, a distanza di svariati mesi dallo stop per un fastidioso problema legato alla pubalgia, è diventata un incubo. Costretto ad abbandonare il campo e la partita con i rossoblù al minuto 60 (sostituito da Cataldi), a seguito di una caduta scomposta sulla spalla destra. "La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica", recitava il comunicato diramato dopo il pari a reti bianche col Cagliari.

Secondo le stime proposte dal Corriere dello Sport, Rovella sarà costretto a rimanere ai box per circa un mese e mezzo. Ciò vuol dire che il 24enne tornerebbe a disposizione solamente nel mese di aprile inoltrato.