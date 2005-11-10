Lazio, Floriani Mussolini: "Guardate che spettacolo i tifosi. Con Gattuso abbiamo libertà"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 21:04Serie A
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27.10.2026 21:04Serie A
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Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato a margine della partita ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Sassuolo: "Veramente una cosa incredibile. Guardate che spettacolo i tifosi, sono contentissimo di averlo fatto davanti a loro e altrettanto per la vittoria".
Cosa devi migliorare ancora?
"Ho tante cose da migliorare. Oggi avevo un cliente scomodo; cercherò di seguire il mister e vedrete che eliminerò queste cose".
Cosa ti aiuta di più sul campo nel sistema di Gattuso?
"E' stata questa: la libertà che abbiamo. Il mister ci dice di spingere al massimo. Il mister ci tiene tanto, sappiamo che le partite durano cento minuti".
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