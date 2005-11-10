Lazio, Floriani Mussolini: "Guardate che spettacolo i tifosi. Con Gattuso abbiamo libertà"

Romano Floriani Mussolini, terzino della Lazio, ha parlato a margine della partita ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Sassuolo: "Veramente una cosa incredibile. Guardate che spettacolo i tifosi, sono contentissimo di averlo fatto davanti a loro e altrettanto per la vittoria".

Cosa devi migliorare ancora?

"Ho tante cose da migliorare. Oggi avevo un cliente scomodo; cercherò di seguire il mister e vedrete che eliminerò queste cose".

Cosa ti aiuta di più sul campo nel sistema di Gattuso?

"E' stata questa: la libertà che abbiamo. Il mister ci dice di spingere al massimo. Il mister ci tiene tanto, sappiamo che le partite durano cento minuti".