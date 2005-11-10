Roma, Gasperini: "Eravamo in difficoltà e si è visto, vincere è un merito ancora più grande"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 4-2 contro il Cagliari nel match valido per la 9^ giornata di Serie A.

Soddisfazione per la vittoria?

"Va molto bene così, indubbiamente questa sera avevamo qualche elemento in difficoltà. Loro in attacco erano più freschi e ci creavano delle difficoltà. Anche in mezzo ultimamente abbiamo giocato sempre con gli stessi e si è visto. Un merito ancora più grande aver vinto, un po' con i cambi un po' col lavoro di tutti".

Grande ingresso di Ghilardi.

"Assolutamente, Ghilardi già di recente ha fatto ottime gare. Stasera probabilmente doveva entrare prima, ma era difficile fare quel cambio. E' cresciuto molto rispetto all'anno scorso e troverà sempre più spazio. Abbiamo bisogno di recuperare, non è facile giocare per tante partite senza gente come Dybala e Kone. Qualcosa si può sbagliare e aver vinto questa partita è un grande merito, Cagliari squadra difficile".

Gollini si sta ricostruendo: il lavoro anche psicologico su di lui?

"Non fa 112 partite di livello per caso. Adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca all'Atalanta era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi. Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. Portiere di grande livello".

Lulli per Pisilli, col costruito a casa: che valore ha?

"Sono ragazzi straordinari. Nel Settore Giovanile della Roma ci sono sempre ragazzi molto legati alla squadra e questo li porta ad avere il sogno di esordire con i grandi. Loro sono due giocatori giovanissimi e di sicuro valore. Lulli ha fatto gol di testa e ieri si allenava a colpire di testa: non è il suo pezzo migliore, ma è stato straordinario. A Mora ho visto far gol come stasera: è piccolino, ma molto coordinato".