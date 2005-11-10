Como, la conferenza di Fabregas dopo la sfida contro il Torino

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Como, la conferenza di Fabregas dopo la sfida contro il TorinoLive TMW
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Emanuele Pastorella
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Oggi alle 23:05Serie A
autore Emanuele Pastorella
27.10.2026 23:05Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta
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23.05 - Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la nona giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
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