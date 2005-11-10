'El segna semper lu', Andrea Belotti: sesto gol in sei presenze con il Modena

El segna semper lu. Il celebre soprannome legato a Maurizio Ganz torna alla mente guardando il rendimento di Andrea Belotti, ancora a segno nella vittoria del Modena sul campo del Vicenza. Il centravanti gialloblù firma il suo sesto gol nelle prime sei presenze in campionato e contribuisce al successo per 2-1 della squadra emiliana, capace di conquistare tre punti in rimonta.

La serata del 'Menti' si apre con l'autorete di Nieling al 13', che porta avanti i padroni di casa. La risposta del Modena arriva appena quattro minuti più tardi, quando Belotti trova la rete del pareggio. A decidere la sfida è poi Ambrosino, che all'89' firma il gol del definitivo 2-1. Un successo pesante anche per la classifica: il Modena sale a quota 19 punti e consolida il secondo posto, alle spalle del Palermo, primo con 22 punti e ancora atteso dalla gara contro il Pisa. Alle spalle degli emiliani c'è l'Ascoli, salito a quota 18.

Serie B, i risultati della serata

La nona giornata ha regalato una serata ricca di gol ed emozioni. Quattro le vittorie interne: quelle di Benevento, Ascoli, Cesena e Padova. Due i successi esterni, firmati da Cremonese e Modena, mentre la sfida tra Virtus Entella e Avellino si è chiusa in parità.

Il Benevento ha superato il Catanzaro per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51'. L'Ascoli ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0, con Silipo a segno al 55' e l'autorete di Abildgaard all'83'. Vittoria per 2-1 del Cesena sull'Empoli: Shpendi ha sbloccato il risultato al 39', Saporiti ha pareggiato al 61' e l'autorete di Seghetti al 74' ha deciso l'incontro.

La Cremonese si è imposta per 2-0 a Mantova, grazie alle reti di Bonazzoli dopo appena un minuto e di Nasti all'80'. Il Padova ha battuto il Südtirol con un gol per tempo: Artistico al 19' e Capelli all'87'. Infine, 1-1 tra Virtus Entella e Avellino: Tirelli ha portato avanti i liguri al 27', mentre Adamo ha trovato il pareggio al 90'+4.

Domani le ultime tre gare del turno

La nona giornata di Serie B si completerà domani con altre tre partite. Si comincerà alle 19:00 con Pisa-Palermo, mentre alle 20:00 saranno in programma Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona. Il Palermo cercherà di difendere la vetta della classifica, mentre il Modena attende di conoscere il distacco dalla capolista dopo il confronto del Barbera.