Virtus Entella, Chiappella: “Il pareggio un po’ rocambolesco. Dobbiamo accettarlo e ripartire”

Un pareggio amaro che sa di beffa per la Virtus Entella, che accarezza a lungo la vittoria ma si fa agganciare sul più bello. I liguri, in vantaggio per quasi tutto il match, incassano il gol del definitivo 1-1 soltanto nei minuti finali, vedendo sfumare tre punti fondamentali. Il verdetto del campo offre una doppia chiave di lettura: sul piano del gioco gli ospiti campani hanno mostrato una netta superiorità, ma l'Entella è stata decisamente più pericolosa, collezionando le occasioni da gol più nitide dell'incontro. Questo punto muove appena le acque e lascia la Virtus Entella ferma all'undicesimo posto a quota 10 punti. I biancocelesti restano così bloccati in un perfetto limbo di classifica, a soli due punti di vantaggio dalla zona calda della retrocessione ma ad appena tre lunghezze dalla griglia playoff.

Dopo il match mister Chiappella ha parlato così presso i microfoni della sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari: “La squadra ha lottato per tutti i 90 minuti. Secondo me si sono creati i presupposti, sia nel primo tempo che all’inizio del secondo tempo con la grossa occasione di Vignali, per impostare e indirizzare la partita nei canali che volevamo. Abbiamo difeso con ordine; probabilmente ci siamo abbassati un po’ troppo, ma ci sono anche i meriti e le qualità dell’avversario. Di conseguenza, il pareggio è stato un po’ rocambolesco, però dobbiamo accettarlo e ripartire. Ne parlavo anche con i ragazzi: noi dobbiamo continuare ad allenarci con determinazione, ma con altrettanta serenità, perché la squadra, dall’inizio del campionato, possiamo dire dall’inizio del percorso intrapreso con questi ragazzi, ha sempre fatto la prestazione, ha sempre lottato su ogni pallone e dobbiamo andare ad aggiungere qualcosina.”

Successivamente ha continuato così: “Quando non arriva la vittoria è normale che si debba fare qualcosa di meglio e curare i dettagli, come poteva essere oggi il dettaglio sull’ultima palla; tuttavia non dobbiamo neanche fare drammi. L’anno scorso si tendeva a dire che l’Entella vinceva solo in casa perché il campo era sintetico e piccolo, mentre quest’anno stiamo facendo delle ottime prestazioni fuori casa. La verità è che abbiamo sempre preparato le partite in egual misura e abbiamo sempre mantenuto il medesimo atteggiamento, sapendo che la Serie B è complicata: bisogna saper soffrire e bisogna saper proporre, che è quello che cerchiamo sempre di fare”