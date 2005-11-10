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Sassuolo, Turati dopo il pesante ko con la Lazio: "Dobbiamo capire cosa non va"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:36Serie A
27.10.2026 22:36Serie A
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Il portiere neroverde analizza il ko con la Lazio: "Dobbiamo lavorare e capire cosa non va. In dieci è diventata una montagna inscalabile".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Stefano Turati, portiere del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la pesante sconfitta subita in casa con la Lazio. 6-2 per i biancocelesti, una gara dove il portiere neroverdi ha parato due rigori.

"In questo momento sono poco lucido. Mi ricordo dei momenti positivi della gara, perché in dieci abbiamo segnato anche il gol del 2-3. Nella ripresa abbiamo cercato di proporre il nostro gioco, ma giocare contro questa Lazio in dieci diventa una montagna inscalabile. Dobbiamo ripartire subito, a partire da domani, e cercare di capire cosa non va".

Anche prima di questa gara c'erano problemi difensivi. È lì che bisogna lavorare?

"Non è la prima volta che capita, purtroppo non è bello. L'unica cosa che c'è da fare ora è lavorare. Mi dispiace perché la squadra tutti i giorni lavora bene, ma evidentemente ci manca qualcosa, altrimenti le partite non le perdi 6-2. Cercheremo di capire e di uscire presto da questa situazione".

Vi siete già confrontati con il mister su questo tema?

"Sì, ne abbiamo parlato tanto. Oggi la squadra era scesa in campo con il coltello tra i denti, poi il calcio è fatto di episodi. Dopo il 3-1 e l'espulsione è diventato tutto complicato. Bisogna capire perché siamo andati sotto di tre reti. Ora è complicato parlare, capiremo questa settimana come uscirne".

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