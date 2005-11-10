Roma, Mora: "Contento di aver regalato una gioia ai tifosi. Diamo sempre il massimo"

Al termine di Roma-Cagliari, è il giallorosso Mora a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.00 - Inizia la conferenza stampa.

Su cosa ti sta facendo lavorare maggiormente Gasperini? In cosa devi migliorare?

"Da quando sono qui, mi ha chiesto di giocare con fiducia e coraggio: andare sempre in profondità e migliorare la condizione fisica. Devo migliorare in tutto".

Sognavi questo momento? Cosa vuoi dire ai tifosi?

"Da quando sono qui, sin dall'accoglienza al mio arrivo, il pubblico è importante per me. Sognavo di sdebitarmi, sono contento di averlo fatto con un gol vittoria. I tifosi hanno contribuito a darci la spinta finale".

Ti piace entrare in campo per spaccare le partite?

"Tutti vorrebbero essere titolari, ma quel che conto è che si dia sempre il massimo e ci stiamo riuscendo".

23.04 - Termina la conferenza stampa.