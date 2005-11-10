Torino, Abate: "Il risultato mi fa arrabbiare, non dormirò. Ma l'1-3 è troppo pesante"

23.00 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Como, valida per la nona giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.17 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Per cosa è più arrabbiato?

"Quando si perde, sono sempre arrabbiato. Prima di tutto per il risultato, ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo difeso con il blocco medio, poi ci siamo abbassati un po' troppo. Ma prima del gol il Como non ha creato pericoli così grossi. Indubbiamente, giocando così serviva lo step superiore che è la gestione del pallone. Dobbiamo essere più bravi e vogliosi nel gestire la palla, altrimenti poi se pensi solo a difenderti diventa dura. Ma noi siamo anche ripartiti bene"

Avete dimostrato tante cose...

"Ero curioso perché c'era un ostacolo duro, ma siamo stati organizzati in fase difensiva e abbiamo messo qualità nella prima mezz'ora. Giocavamo contro la squadra più forte nel gestire il pallone, il passivo è troppo pesante. Abbiamo avuto palle gol importanti"

Paradossalmente oggi ha più certezze?

"La strada da seguire è chiara, li vedo nel quotidiano. Mi porta a casa tanti aspetti positivi, ma se perdo sono inca.... e stasera non dormirò. Peccato, le grandi squadra alla minima occasione ti castigano. I ragazzi non meritavano di uscire con una sconfitta. Dobbiamo essere consapevole di ciò che abbiamo dimostrato, nessuno ce lo toglie. Ora continuiamo a lavorare a testa bassa. A Frosinone sarà complicata, dovremo recuperare le energie e mettere in campo le nostre qualità. E abbiamo dimostrato di averne tante"

Ore 23.22 - Termina la conferenza stampa di Abate