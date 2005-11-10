Como, assist e gran gol di Nico Paz: "Quest'anno abbiamo una grande squadra"

La decide Nico Paz: 80 minuti di fatica, poi fa un assist e un gol. Il fantasista argentino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 in rimonta del Como di Fabregas sul Torino: "Una partita molto difficile, lasciavano solo giocare sugli esterni, dentro era impossibile, ma siamo riusciti a fare gol grazie ai cross e abbiamo meritato".

Ieri abbiamo visto che aprivi l'album delle figurine in riva al lago: ti sei trovato?

"No, non l'ho trovata la mia, ero al lago con la mia ragazza, ho trovato quelle di Douvikas, Da Cunha e Perrone (ride, n.d.r.)".

Il ruolo di Sanchez nello spogliatoio?

"Un portiere incredibile arriva da una grande squadra, sapevamo che avrebbe alzato il livello della squadra. Quest'anno abbiamo una grande squadra, se continuiamo con il lavoro che stiamo facendo possiamo diventare una grandissima cosa".