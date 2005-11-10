Vicenza, Gallo: "Sconfitta immeritata. Arbitro? Il metro non è stato uguale"

L'allenatore del Vicenza Fabio Gallo ha parlato così dopo il ko in casa contro il Modena. Le sue parole riportate da Trivenetogol: "Sconfitta immeritata, dobbiamo ripartire da questa prestazione, nel primo tempo di Benevento non esisteva la squadra poi siamo riusciti a trovare un filo logico che solamente due episodi figli di una situazione con un metro di misura allucinante e permette un calcio più maschio ma mi lascia perplesso. Non mi è piaciuta la direzione e neanche la valutazione su Merkaj, l’ho detto all’arbitro. Dobbiamo ripartire dalla nostra prestazione e da quello che la squadra ha fatto. Quanto fa male perdere così? I ragazzi sono abbattuti, ho detto che dobbiamo ripartire da questa partita, il silenzio è la miglior cosa perché hanno dato tutto. Penso che la gestione arbitrale l’abbiano vista tutti".

Gli errori in difesa.

"È evidente, non penso sia necessario parlare di questo, voglio esaltare la prestazione fatta. Non c’è niente di insuperabile, dobbiamo andare avanti".

Come si riparte?

"Mancano tantissime partite, i giocatori sanno la prestazione fatta, ci rimetteremo a testa bassa per ripartire. Proviamo a recuperare in questi due giorni. Pellizzari? Ha detto che ha sentito tirare, probabilmente è un problema muscolare ma purtroppo è troppo presto. L’arbitro? Orsato lo ammiro ma è qualcosa che va cambiato, il metro non è stato uguale, probabilmente era una partita troppo veloce".