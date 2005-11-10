Cesena, Diamanti: "Fortunati? Un episodio favorevole, ogni tanto, lo prendiamo"

Alessandro Diamanti festeggia con i piedi ben saldi a terra. Il suo Cesena si sblocca tra le mura amiche nello scontro diretto con l'Empoli ma la strada rimane ancora lunga e tortuosa. “La vittoria ci mancava, si sentiva, è normale, ma ora bisogna rimanere equilibrati. Ho visto troppi errori tecnici, abbiamo sbagliato cose basilari e dobbiamo controllare più il gioco - osserva l'allenatore dopo il 2-1 sui toscani -. Bene però la reazione, come la presenza su seconde palle e i contrasti. Abbiamo commesso un errore che ci era costato il pareggio, ma l’importante è aver portato a casa i 3 punti che ci danno fiducia. I ragazzi ci tenevano tanto, se lo meritavano e sono felice per i tifosi. Noi fortunati? Un episodio a favore, ogni tanto, lo prendiamo volentieri”.

Risolto inoltre il rebus per il cambio al primo tempo di Frabotta, per cui non ci sono dietro noie muscolari per l’ex Juventus ma una semplice scelta tecnica: “Non volevo fare lo stesso errore fatto con David contro la Sampdoria. In una partita così non volevo rischiare. Si è comunque messo a disposizione e sta spingendo sempre di più. Sono sicuro che troverà la forma ideale, è troppo importante per noi”.