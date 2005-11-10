Mantova, Modesto: "Il gol subito all'inizio ha condizionato il match, ma meritavamo di più"

Francesco Modesto ha rilasciato queste parole nel post gara di Mantova-Cremonese, terminata 0-2 in favore degli ospiti:

Il gol preso all'inizio che ha cambiato la gara:



"Sono d’accordo che l’episodio iniziale abbia condizionato l’andamento della partita, perché ha permesso a giocatori di grande livello di stare bassi e difendersi. Però noi abbiamo creato tante palle gol. La differenza è che negli episodi loro hanno fatto gol e noi no. La Cremonese ha giocatori che possono determinare in qualsiasi momento. Nel secondo tempo hanno avuto una sola situazione di contropiede e hanno segnato. Bravi loro, perché sono stati cinici, ma prima del secondo gol avevamo avuto l’occasione per fare l’1-1 con Ilie. E ci sono state tante altre situazioni nelle quali avremmo potuto segnare".

Non ci sono colpevoli:



"Andrò a rivedere chi è stato più o meno sottotono, ma dobbiamo essere lucidi nel capire che questi ragazzi danno sempre tutto e vogliono fare la partita, anche attraverso il palleggio, come è successo oggi. Abbiamo creato tante situazioni, poi possiamo discutere dell’ultimo passaggio, del tiro in porta e della precisione. Ma l’applicazione l’hanno avuta tutti, dal primo all’ultimo".

I cambi non hanno dato l'effeto sperato:



"Nel secondo tempo abbiamo fatto la stessa partita, cambiando qualcosa e inserendo interpreti diversi. Io ho visto una squadra che voleva pareggiarla a tutti i costi. Il secondo gol è arrivato da una situazione alla quale si poteva sicuramente rimediare, però sono cose che capitano in queste partite. Non metto in croce nessuno dei miei giocatori perché so quanto ci tengono. Le prestazioni vanno valutate nel contesto Quando trovi squadre che si difendono così basse non è semplice trovare l’uno contro uno, la giocata e il tiro. Eppure siamo riusciti a calciare anche dall’interno dell’area di rigore. Nel primo tempo ricordo l’occasione di Bragantini, con la parata del portiere, poi altre conclusioni dal limite. Bragantini ha avuto un’altra possibilità da una posizione dalla quale solitamente è molto preciso. Le situazioni le abbiamo create, questo è il punto".



Sul clima di questa sera allo stadio:



"Ci dispiace molto per questa sconfitta perché so quanto la gente tenesse al derby. Sentire lo stadio in silenzio per quindici minuti non è facile, però rispetto la posizione dei tifosi. Quando lo stadio ha cominciato a cantare, la squadra ha spinto tanto. Noi abbiamo bisogno di questo sostegno, i ragazzi ne hanno bisogno, come è sempre successo. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto".



Su come rimediare a questo ko nel derby:



"Dobbiamo pensare a lavorare, a crescere sempre di più e concentrarci sulla prossima partita".