Empoli, Andreoletti: "Vorrei una squadra arrabbiata, non serena"

Crolla ancora l'Empoli, stavolta per mano del Cesena nel turno infrasettimanale. L'allenatore Matteo Andreoletti fa mea culpa: “Ci stiamo complicando le partite da soli. Questa squadra ha bisogno di crescere e di capire che gli episodi in questo campionato costano cari. Dobbiamo crescere in fretta, non abbiamo tempo. Mi piacerebbe perdere perché gli altri sono più bravi di noi invece di spianare noi la strada a loro - riporta Empolichannel.it -. Questa sera è girato tutto storto. Dobbiamo migliorare il livello di atteggiamento e di lavoro, la squadra ha le qualità per poter uscire da questo momento. Nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori tecnici. Nel secondo tempo abbiamo disputato una buona gara, concedendo veramente poco”.

Rocambolesca quanto assurda l'autogoal che condanna i toscani: "Non è il momento di dispiacersi, non ho rivisto l’azione. Non possiamo permetterci di regalare episodi di questo tipo. In questo momento non voglio una squadra serena ma arrabbiata. Sarebbe facile parlare di sfortuna. Questa arrabbiatura ce la dobbiamo portare avanti per affrontare le altre sfide".