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Lazio, dopo Floriani Mussolini pronti altri due rinnovi. Ma per Cataldi si va verso l'addio

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:45Serie A
11.11.2026 16:45Serie A
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Il club biancoceleste programma i prossimi prolungamenti contrattuali, ma prepara anche diverse partenze per alleggerire il monte ingaggi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio comincia a definire le strategie per il futuro della rosa, tra rinnovi e possibili addii. Il primo prolungamento della stagione 2026/27 è stato quello di Romano Floriani Mussolini, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2031. Il terzino classe 2003 percepirà inizialmente 600mila euro a stagione, con un ingaggio destinato a salire progressivamente fino a 800mila euro nei prossimi due anni. Un'operazione che potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di una serie di interventi sui contratti dei calciatori biancocelesti.

Lazio, contatti per i rinnovi di Isaksen e Rovella

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società ha in programma nuovi colloqui con gli entourage di Gustav Isaksen e Nicolò Rovella. In particolare, per l'esterno danese sarebbero già stati avviati i primi contatti, anche alla luce dell'ottimo rendimento offerto in questa fase della stagione. L'obiettivo è anticipare l'interesse di eventuali pretendenti, proponendo un prolungamento contrattuale accompagnato da un adeguamento dell'ingaggio.

Cataldi verso l'addio: quattro contratti in scadenza nel 2027

Diversa la situazione di Danilo Cataldi, per il quale non sono previsti incontri con il procuratore Giuseppe Riso per discutere il rinnovo. Il centrocampista è in scadenza nel 2027 e potrebbe lasciare la Lazio al termine della stagione, così come Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri e Manuel Lazzari. La società intende infatti ridurre il monte ingaggi, aumentato nonostante le cessioni estive a causa dei nuovi acquisti e degli adeguamenti salariali, con conseguenze sul costo del lavoro allargato.

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