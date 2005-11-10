Osmajic trascina il Genoa, l'agente: "Non è una sorpresa. Ecco le altre italiane che lo volevano"

La miglior speranza di salvezza per il Genoa di Daniele De Rossi si chiama Milutin Osmajic. Arrivato un po' a fari spenti in estate dal Preston, il classe '99 ha mostrato di non aver bisogno di alcun periodo di ambientamento al nuovo campionato. 4 gol e un assist nelle prime 10 apparizioni, ma prestazioni convincenti che vanno al di là dei numeri.

De Rossi non si è limitato ad elogiarlo, ma non ci ha pensato due volte a dargli la maglia da titolare: il montenegrino è partito dalla panchina solo alla prima occasione dopo la firma, per poi iniziare dal primo minuto nelle successive dieci gare consecutive. L'agente del giocatore, Igor Gluscevic, ha parlato del suo assistito a TuttoMercatoWeb.com.

Si aspettava un impatto così convincente di Osmajic in Serie A?

"Non mi sorprende affatto. A dire il vero, me lo aspettavo. Era già prontissimo tre anni fa, prima ancora di trasferirsi in Inghilterra. Ai tempi del Vizela, le sue migliori prestazioni le ha offerte proprio contro Benfica, Sporting e Porto. Ha vissuto tre anni fantastici in Championship, segnando oltre 50 gol ufficiali, un bottino incredibile e impressionante in 100 presenze (nonostante ne abbia saltate 30 in tre stagioni per via di circostanze ben note). Se si osservano tutti i gol realizzati in Portogallo, in Inghilterra e con la nazionale, è chiaro che quanto sta accadendo non è affatto una sorpresa. Il suo valore era già noto in passato, ma per varie ragioni non si è concretizzato nulla; il Preston, forte di un contratto a lungo termine, chiedeva una cifra coerente con il suo valore, tra i 10 e i 15 milioni di euro".

Altre squadre italiane in estate lo hanno cercato?

"Il Verona aveva mostrato un interesse concreto, ma non è riuscito a tesserarlo a causa della mancanza di posti liberi per giocatori extracomunitari".

Il Genoa lo seguiva da molto tempo?

"Il Genoa seguiva Osmajic da molto tempo, ma in passato non era riuscito a soddisfare le richieste economiche. Anche il Sassuolo era fortemente interessato! A un certo punto, Andres Blazquez ha svolto un ottimo lavoro, trovando la soluzione ideale per rendere possibile l'operazione".

Oggi sembra nutrire di grande stima da parte di De Rossi. Che rapporto ha instaurato con il tecnico, la squadra e l'ambiente?

"Osmajić ha instaurato un ottimo rapporto con De Rossi, che lo ha accolto a braccia aperte, chiedendogli innanzitutto di mettersi al servizio della squadra. De Rossi gli ha detto che sono simili per forza e "follia", con la sola differenza che lui, a differenza di Osmajić, non morde la gente! (ride, n.d.r.). Osmajić si è sentito subito parte integrante dello spogliatoio, anche grazie a Ostigard, che al suo arrivo ha esclamato in spogliatoio: "Con questo ragazzo possiamo andare in guerra". È evidente, inoltre, che la mentalità e la grinta del giocatore siano entrate subito in sintonia con i tifosi. Si trova molto bene a Genova e gestisce con naturalezza la pressione e le sfide che un club del genere comporta".

Vucinic ha detto di lui che somiglia a Krstovic: è d'accordo?

"Hanno caratteristiche simili, ma anche alcune differenze. Entrambi segnano con grande facilità e possiedono uno straordinario senso della posizione all'interno dell'area di rigore! Osmajić è più veloce e pericoloso negli inserimenti in profondità, mentre Krstović è più temibile quando gioca spalle alla porta. Quando giocano insieme, sono in grado di scardinare qualsiasi difesa al mondo; lo hanno già dimostrato, offrendo prestazioni di grande spessore con la nazionale del Montenegro!"

Cosa succederà se qualche grande club dovesse chiedere di lui a gennaio?

"Il giocatore è pronto. La decisione spetta al Genoa. Un affare si considera tale quando tutte le parti coinvolte sono soddisfatte".