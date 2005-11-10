Ravenna, quanto giocherà Ronaldinho? Atteso per la rifinitura, potrebbe partire titolare
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:41Serie C
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11.11.2026 14:41Serie C
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Mancano pochi giorni al ritorno in campo di Ronaldinho. Il prossimo 15 novembre, alle 17.30, il fuoriclasse brasiliano vestirà la maglia del Ravenna in occasione del derby contro il Forlì, in programma allo stadio Bruno Benelli. Un appuntamento destinato a richiamare l'attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo e a trasformarsi in una giornata storica per il club giallorosso.
La domanda però sorge spontanea. A 46 anni compiuti e dopo un decennio di inattività, quanto potrà giocare Ronaldinho?. Secondo quanto riferito dal collega della Gazzetta dello Sport Nicola Binda il fuoriclasse brasiliano è atteso a Ravenna per la rifinitura e dovrebbe partire titolare, restando in campo fino a quando il fisico lo sosterrà.
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