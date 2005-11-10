L'agente di Osmajic: "De Rossi gli ha detto: 'Siamo simili, ma io non mordo'"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Milutin Osmajic, Igor Gluscevic, ha svelato un paio di retroscena simpatici che riguardano lo spogliatoio del Grifone e il proprio assistito.

Oggi sembra nutrire di grande stima da parte di De Rossi. Che rapporto ha instaurato con il tecnico, la squadra e l'ambiente?

"Osmajić ha instaurato un ottimo rapporto con De Rossi, che lo ha accolto a braccia aperte, chiedendogli innanzitutto di mettersi al servizio della squadra. De Rossi gli ha detto che sono simili per forza e "follia", con la sola differenza che lui, a differenza di Osmajić, non morde la gente! (ride, n.d.r.). Osmajić si è sentito subito parte integrante dello spogliatoio, anche grazie a Ostigard, che al suo arrivo ha esclamato in spogliatoio: "Con questo ragazzo possiamo andare in guerra". È evidente, inoltre, che la mentalità e la grinta del giocatore siano entrate subito in sintonia con i tifosi. Si trova molto bene a Genova e gestisce con naturalezza la pressione e le sfide che un club del genere comporta".

Vucinic ha detto di lui che somiglia a Krstovic: è d'accordo?

"Hanno caratteristiche simili, ma anche alcune differenze. Entrambi segnano con grande facilità e possiedono uno straordinario senso della posizione all'interno dell'area di rigore! Osmajić è più veloce e pericoloso negli inserimenti in profondità, mentre Krstović è più temibile quando gioca spalle alla porta. Quando giocano insieme, sono in grado di scardinare qualsiasi difesa al mondo; lo hanno già dimostrato, offrendo prestazioni di grande spessore con la nazionale del Montenegro!"