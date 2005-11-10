Repice: "Lazio ritrovata con Gattuso. Quando si allineano i pianeti..."

Il giornalista, voce di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto, Francesco Repice è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito da Italia-Francia: "Sono due tecnici vincenti a confronto, che hanno ottenuto risultati. In nazionale c'è un gap di talento piuttosto evidente, ma in queste ultime ore la Francia potrebbe avere dei problemi. Non ci sarà l'attacco titolare di sicuro. E' ovvio però che poi quando ci si gira verso la panchina francese, Zidane può trovare soluzioni comunque importanti".

Cosa aggiunge su Mancini?

"Mancini ha sempre detto a tutti che va all'Europeo e al Mondiale per vincere. Noi dobbiamo riacquisire questa mentalità. Abbiamo un certo blasone comunque".

Lazio da record: per quale obiettivo è attendibile Gattuso?

"Per me è molto attendibile. Per arrivare allo Scudetto non lo so, ma la squadra si è ritrovata sotto Gattuso. Quando si allineano i pianeti, le cose possono andare così fino in fondo. Vedi il Verona, il Leicester. Ci sono delle stagioni in cui si crea l'allineamento perfetto. Io dico che non devono toccare nulla. Adesso solo lì dentro può rompere il giocattolo a Gattuso. C'è la voglia di riscatto di giocatori e allenatore".