Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Tommaso Maschio
Sfida importante per l'Inter questa sera nella quarta giornata di Women's Champions League. La squadra di Sassarini infatti sfiderà in casa il Manchester City in uno scontro diretto che può valere un pezzo di qualificazione al prossimo turno. Per l'occasione il tecnico nerazzurro sceglie una formazione molto offensiva con Glionna e Bugeja esterne di centrocampo e Vihjalmsdottir al fianco di Polli in un modulo che può diventare 4-2-3-1 in fase di costruzione. In mezzo al campo Milinkovic affianca Tomasevic con Van Diemen al centro della difesa con Ivana Andres. Nelle fila inglesi spiccano le assenze dal primo minuto di Hemp, Lohmann e dell'ex milanista Hasegawa.
Le formazioni di Inter-Manchester City
Inter (4-4-2): Runarsdottir; Bartoli, Van Diemen, Ivana Andres, Robustellini; Glionna, Milinkovic, Tomasevic, Bugeja; Polli, Vihjalmsdottir. A disposizione: Forcinella, Belli, Kullberg, Santi, Payne, Detruyer, Raphino, Giudici, Cambiaghi, Bressan. Allenatore David Sassarini
Manchester City (4-2-3-1): Yamashita; Casparij, Rose, Prior, Wamser; Coffey, Blindkilde Brown; Beney, Clinton, Fujino; Fowler. A disposizione: Cumings, Walker, Shimizu, Shaw, Hemp, Lohmann, Hasegawa, Knaak, Lewis, Burdon. Allenatore: Andrée Jeglertz
Programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Martedì 10 novembre
In corso
Real Madrid-Paris FC 2-0
Hacken-Chelsea 0-0
Ore 21:00 - Paris Saint-Germain-Bayern Monaco
Ore 21:00 - Roma-Servette
Ore 21:00 - Inter-Manchester City
Mercoledì 11 novembre
Ore 18:45 - OH Leuven-Koge
Ore 21:00 - Juventus-Lione
Ore 21:00 - Benfica-Austria Vienna
Giovedì 12 novembre
Ore 18:45 - Barcellona-Arsenal
La classifica
Barcellona 7
Lione 7
Arsenal 7
Chelsea 7
Juventus 6
Paris Saint-Germain 5
Bayern Monaco 5
Inter 4
Real Madrid 3
Manchester City 3
Koge 3
Benfica 3
Servette 3
Paris FC 2
Austria Vienna 1
Hacken 1
Roma 1
OH Leuven 1