Il Potenza di Tisci secondo solo al Barcellona di Yamal: il dato sui gol fatti

Il Potenza continua a dominare il Girone C della Serie C: la fuga della squadra di Tisci è sorprendente, ad oggi il Bari è distante già ben 9 punti e contro il Savoia è stata centrata la vittoria numero 10 nelle prime 13 partite. Tanti i consensi che continua ad attrarre la squadra rossoblu, che ora mette davvero paura alle altre squadre che ambivano alla promozione diretta.

Potenza secondo solo al Barcellona in Europa: il dato

Ad esaltare la piazza non sono solo i tanti punti raccolti, ma anche il gioco espresso. Che produce tantissimo sotto l'aspetto dei gol realizzati: con 35 reti realizzate infatti, quello del Potenza è il secondo miglior attacco del calcio professionistico europeo, dietro solo al Barcellona di Hansi Flick e Lamine Yamal. E i blaugrana? Nelle prime 12 partite in campionato i catalani hanno realizzato 48 gol.

La classifica del Girone C di Serie C

Questa la classifica aggiornata del Girone C di Serie C, con il Potenza saldamente al comando della graduatoria:

La classifica del Girone C: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Salernitana 15, Casarano 15, Barletta 15 Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti