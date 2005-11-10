Anellucci: "Lazio, c'è una cosa che Gattuso ha capito perfettamente"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'agente Claudio Anellucci. Che è partito dal confronto Mancini-Zidane: "Dovessi fare una scelta di qualità, io avrei tenuto Baldini sulla panchina della Nazionale, ma qui Mancini è più allenatore di Zidane. Quest'ultimo ha gestito la situazione Real che non era troppo difficile, ma ha sicuramente carisma e qualità da vendere. Ma Mancini è più allenatore".

Lazio, avvio clamoroso in campionato. Dove può arrivare?

"Partenza importante in un campionato dove non ci sono fenomeni. Tutte le squadre con le coppe sono in difficoltà, perché devono ancora metabolizzare il doppio impegno. Gattuso è stato molto intelligente, ha capito che ha una squadra buona ma deve tenere tutti con la testa giusta. E oggi la testa fa la differenza. Per me sta facendo un miracolo, perché tutti stanno dando il 300%".