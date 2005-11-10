Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"

L’ex ct dell’Italia Milena Bertolini a margine del Premio La Clessidra ad Anghiari ha parlato del premio ricevuto e del momento del calcio femminile italiano: “Questo premio penso sia il premio di tutta la mia carriera, di tutte le soddisfazioni che ho avuto, tantissime, e faccio fatica a dire quale sia stata la maggiore. Forse il primo Scudetto da allenatrice e la qualificazione ai Mondiali con l’Italia dopo 20 anni d’assenza, il raggiungimento dei quarti in Francia, ma soprattutto aver fatto conoscere il calcio femminile agli italiani e averlo fatto apprezzare perché è un calcio bello, che trasmette valori”.

Che ricordi ha di quel Mondiale in Francia?

“La partita a Firenze quando ci siamo qualificate, il fischio finale che voleva dire andare al Mondiale dopo 20 anni. E poi quando ho saputo che sette milioni di italiani avevano visto la partita contro il Brasile sulla Rai. Questo è stato clamoroso e significava che eravamo entrate nel cuore e trasmesso qualcosa agli italiani”.

Come vede l’Italia in vista della finale play off per Brasile 2027?

“L’Italia è favorita, è sicuramente più forte della Finlandia e ha tutte le carte in regola per andare in Brasile. Poi chiaramente le partite vanno giocate, sono due gare, ma l’Italia ha le carte in regola per andare al Mondiale”.

Tante calciatrici italiane stanno scegliendo l’estero. È un bene o un male?

“Sicuramente un bene perché significa che il livello del nostro campionato è alto e ci sono giocatrici che possono andare a giocare in campionato forti e importanti come quelli di Stati Uniti, Inghilterra, Spagna e Germania. D’altro canto sarebbe meglio che il nostro campionato fosse più competitivo per trattenere i nostri talenti, servirebbero maggiori investimenti sia in termini di progettualità sia in termini economici”.

Si aspettava una carriera simile per Dragoni?

“Un grande talento, il più grande talento che abbiamo. Io la feci esordire al Mondiale a 16 anni perché quando hai qualità l’età non conta”.