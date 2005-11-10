"Sistema arbitrale corrotto e mafioso". Lo sfogo di Criscitiello dopo Folgore Caratese-Carpi

Il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello si sfoga duramente sul proprio profilo Instagram dopo il provvedimento del Giudice Sportivo. Dopo l'ultima giornata per Criscitiello è arrivata l'inibizione fino al 4 dicembre 2026.

"La malafede in campo poteva essere in dubbio. Con questa viene confermata. Per fortuna erano presenti delegato Lega e Procura Federale che smaschereranno un sistema arbitrale corrotto e mafioso.

Arbitro Liotta di Castellammare di Stabia".

Il comunicato del Giudice Sportivo

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 DICEMBRE 2026

CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE)

per avere tenuto un comportamento non corretto e antisportivo e una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:

al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, stazionava nell'area antistante l'ingresso degli spogliatoi, ostacolando il transito della Quaterna Arbitrale;

nella predetta circostanza, proferiva parole offensive e irrispettose nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato e si frapponeva fisicamente ritardandone l'accesso al locale spogliatoio.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, considerata la sanzione minima edittale determinata in mesi due di inibizione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, proc. fed.)".