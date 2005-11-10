11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia

L'11 novembre del 2006, a San Siro, il Milan ospita la Roma. I giallorossi non vincono a Milano da oltre vent'anni, ciò da quando - il 23 marzo del 1986 - un rete di Pruzzo sfrutta un cross di Zibì Boniek. I rossoneri sono reduci dal secondo posto e dalla penalizzazione per Calciopoli, ma la squadra è piena di campionissimi come Kakà, Pirlo e Seedorf.

Sfatato il tabù

La Roma riesce a sfondare subito grazie al gol di Totti al settimo minuto, mettendo in discesa una partita che ovviamente non lo è. Brocchi la rimette in piedi nel secondo tempo, ma a sette minuti dal termine è ancora Totti a decidere la partita. È la millesima vittoria della Roma nella sua storia. "La squadra ha dimostrato di essere grande - dice poi Totti - E’ normale che in questa grande squadra Totti si mette a disposizione. Penso solo a una vittoria qui a Milano che non arrivava da 20 anni e mi godo questo grande momento".

MILAN-ROMA 1-2

Marcatori: 7′ Totti (R); 56' Brocchi (M), 83' Totti (R)

MILAN (4-3-1-2)

Dida; Simic, Nesta, Maldini, Jankulovski; Brocchi, Pirlo, Seedorf; Kakà; Oliveira (76' Borriello), Gilardino (63' Inzaghi).

A disposizione: Fiori, Bonera, Cafu, Costacurta, Gourcuff.

Allenatore: Ancelotti.

ROMA (4-2-3-1)

Doni; Panucci, Mexes (77' Ferrari), Chivu, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta (61' Aquilani), Mancini (87' Cassetti); Totti.

A disposizione: Curci, Cassetti, Rosi, Vucinic, Montella.

Allenatore: Spalletti.