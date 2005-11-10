Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena

Il Milan getta la maschera e si butta sul mercato degli attaccanti ancora prima che arrivi l'estate: è infatti pronto l'assalto a Nicolò Tre­soldi. Ramos, pagato oltre 70 milioni di euro, non ha almeno per il momento curato il mal di gol del Milan, defi­cit di reti che era risul­tato deci­sivo già l’anno scorso nella man­cata corsa alla Cham­pions. Da qui l'obiettivo di inserire subito un innesto pesante, che porta appunto all'attaccante del del Bru­ges e (al momento) della nazio­nale tede­sca Under 21.

Quanto costa Tresoldi? Il Bruges in estate aveva già rifiutato 35 milioni dalla Roma

Parlando di cifre, l'estate scorsa il Bru­ges ha rifiu­tato un’altra offerta ita­liana da 35 milioni (dalla Roma), e nel frat­tempo il prezzo si è impen­nato. In questa prima parte di stagione, compresa la nazionale, Tresoldi è già a quota 20 gol. Il costo dunque - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - può aggi­rarsi ora intorno ai 50 milioni, un'altra spesa cla­mo­rosa se il Milan deci­desse dav­vero di affon­dare.

Milan-Tresoldi, un investimento a basso rischio

Nonostante l'ultimo bilancio chiuso a -24 milioni (effetto della man­cata par­te­ci­pa­zione alle coppe inter­na­zio­nali), l'investimento - oggi a basso rischio e con buoni mar­gini di cre­scita - sarebbe comunque ragio­nato e c'è la volontà di met­tere in piedi l’affare già nel mer­cato di gen­naio. A meno che il Bru­ges non gio­chi al rialzo sul prezzo, nel caso il club lasce­rebbe il canale aperto per l’estate.