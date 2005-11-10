Il Milan rompe gli indugi: vuole Tresoldi già a gennaio in coppia con Ramos. Costi e retroscena
Tommaso Bonan
Il Milan getta la maschera e si butta sul mercato degli attaccanti ancora prima che arrivi l'estate: è infatti pronto l'assalto a Nicolò Tresoldi. Ramos, pagato oltre 70 milioni di euro, non ha almeno per il momento curato il mal di gol del Milan, deficit di reti che era risultato decisivo già l’anno scorso nella mancata corsa alla Champions. Da qui l'obiettivo di inserire subito un innesto pesante, che porta appunto all'attaccante del del Bruges e (al momento) della nazionale tedesca Under 21.
Quanto costa Tresoldi? Il Bruges in estate aveva già rifiutato 35 milioni dalla Roma
Parlando di cifre, l'estate scorsa il Bruges ha rifiutato un’altra offerta italiana da 35 milioni (dalla Roma), e nel frattempo il prezzo si è impennato. In questa prima parte di stagione, compresa la nazionale, Tresoldi è già a quota 20 gol. Il costo dunque - sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport - può aggirarsi ora intorno ai 50 milioni, un'altra spesa clamorosa se il Milan decidesse davvero di affondare.
Milan-Tresoldi, un investimento a basso rischio
Nonostante l'ultimo bilancio chiuso a -24 milioni (effetto della mancata partecipazione alle coppe internazionali), l'investimento - oggi a basso rischio e con buoni margini di crescita - sarebbe comunque ragionato e c'è la volontà di mettere in piedi l’affare già nel mercato di gennaio. A meno che il Bruges non giochi al rialzo sul prezzo, nel caso il club lascerebbe il canale aperto per l’estate.