Pavoletti: "Inter nettamente più forte, ma in due possono insidiarla. Cagliari? Che voglia"

Leonardo Pavoletti non ha dubbi sulla favorita per lo scudetto. Nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex centravanti del Cagliari ha indicato nell'Inter la squadra da battere, nonostante la recente sconfitta nel derby: "L'Inter ha perso il derby ma ha rosa, ambizioni e struttura per il titolo. Le sorprese negative sono Udinese, Sassuolo e Fiorentina. In meglio, il Frosinone". Sulle possibili rivali dei nerazzurri ha aggiunto: "Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C'è ancora tanto da giocare".

Pavoletti elogia Gasperini e Gattuso: "Squadre che non molleranno"

L'ex attaccante ha speso parole importanti anche per Gian Piero Gasperini e Gennaro Gattuso: "Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno". Pavoletti ha poi ricordato la propria esperienza al Genoa sotto la guida di Gasperini: "Due anni favolosi al Genoa. Il mister costruisce gioco e punta a finalizzare. Poi, servono testa, piedi e senso del gol".

Il Cagliari di Pisacane e la lotta salvezza

Infine, un passaggio sul Cagliari, reduce dalla vittoria contro il Frosinone: "Con la rabbia e la voglia dei miei ex compagni. Venivano da quattro ko e con la Lazio poteva finire meglio. Caprile, Deiola, Obert e gli altri hanno mostrato carattere". Quanto agli obiettivi della squadra di Fabio Pisacane, Pavoletti è chiaro: "La salvezza. Ma te le giochi con umiltà e lavoro e vedi cosa dirà la classifica".